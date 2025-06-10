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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті вперше відбувся хореографічний фестиваль “Танець роду”

Автор: Оксана Марушкевич
10/06/2025 14:17
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8 червня 2025 року в Музеї етнографії національного заповідника “Давній Галич”, що у Крилосі Івано-Франківської області, вперше відбувся хореографічний фестиваль “Танець роду”.

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Про це у коментарі Суспільному розповів генеральний директор національного заповідника “Давній Галич” Володимир Олійник.

На захід приїхали 12 танцювальних колективів з різних куточків Прикарпаття: Івано-Франківська, Рогатина, Бурштина, Галича та Залукви.

З його слів, мета фестивалю — популяризація культурної спадщини через танець. Напередодні заходу в Музеї етнографії облаштували літню сцену.

“У “Давньому Галичі” є багато об’єктів, де формувалися історичні події. А танець — це нематеріальна культурна спадщина. Тому ми в такий спосіб вирішили популяризувати нашу культурну спадщину. Починаючи з червня і до жовтня щомісяця, в нас проходитимуть фестивалі та етнодійства різного формату”, — розповів Олійник.