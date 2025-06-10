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Ексдружина DziDzio напередодні пологів вдруге вийшла заміж
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ексдружина DziDzio напередодні пологів вдруге вийшла заміж

Автор: Орися Корчун
10/06/2025 14:05
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Колишня дружина співака Михайла Хоми (DziDzio), Ярослава Хома (Slavia), яка нещодавно повідомила про намір вдруге вийти заміж, офіційно зареєструвала шлюб з новим коханим, батьком її первістка Андрієм Павлюком.  Пише Табло ID. 

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Про це співачка написала у своєму Instagram.

“Одружені! Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням”, – написала Ярослава.
Ярослава Хома цілує свого чоловіка

Співачка замилувала цілунком з коханим

Зірка додала, що вони встигли найважливіше – зареєструвати шлюб до народження малюка.

“Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі”, – пояснила вона. Ярослава Хома показалася зі своїм коханим

Ярослава от-от вперше стане мамою

Як відомо, Ярослава розповідала, що після заміжжя планує взяти подвійне прізвище Притула-Павлюк, а також зізналася, що народжувати буде з коханим. 

Як відомо, Михайло Хома та Ярослава Хома були разом близько 20 років. Пара розлучилася навесні 2021 року. 

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