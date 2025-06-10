Ексдружина DziDzio напередодні пологів вдруге вийшла заміж

Колишня дружина співака Михайла Хоми (DziDzio), Ярослава Хома (Slavia), яка нещодавно повідомила про намір вдруге вийти заміж, офіційно зареєструвала шлюб з новим коханим, батьком її первістка Андрієм Павлюком. Пише Табло ID.

Про це співачка написала у своєму Instagram.

“Одружені! Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням”, – написала Ярослава.



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Зірка додала, що вони встигли найважливіше – зареєструвати шлюб до народження малюка.

“Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі”, – пояснила вона.

Ярослава от-от вперше стане мамою

Як відомо, Ярослава розповідала, що після заміжжя планує взяти подвійне прізвище Притула-Павлюк, а також зізналася, що народжувати буде з коханим.

Як відомо, Михайло Хома та Ярослава Хома були разом близько 20 років. Пара розлучилася навесні 2021 року.

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