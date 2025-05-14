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Ексдружина DziDzio влаштувала незвичну фотосесію на останніх місяцях вагітності
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ексдружина DziDzio влаштувала незвичну фотосесію на останніх місяцях вагітності

Автор: Орися Корчун
14/05/2025 16:46
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Співачка SLAVIA похизувалася, як минають її останні місяці вагітності. Пише ТСН

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Так, незабаром виконавиця вперше стане мамою. Але ж поки вона насолоджується своїм станом і ділиться з фанами фото з чудового періоду.

Зокрема, у фотоблогу SLAVIA опублікувала результат її нещодавньої фотосесії. На останніх місяцях вагітності вона постала у чорному топі та довгій блакитній спідниці, що підкреслило її тендітний округлий животик.

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official
SLAVIA / © instagram.com/slavia_official
SLAVIA / © instagram.com/slavia_official
SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

А ось у руках зірки видно пітона, який обвиває її силует. За словами SLAVIA, спочатку вона боялася змій, але вже під час фотосесії розпрощалася зі страхом і дуже добре провела час.

“Радію, що після довгих вагань я таки змогла побороти страх і подружитися з цим ласкавим, красивим пітончиком. Наприкінці знімання не хотілося відпускати його з рук. Це був перший досвід спілкування з плазунами. Відтепер я люблю змій”, — поділилася враженнями співачка.

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official
SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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