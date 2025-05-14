У Франківську стартаперам викладатиме ексдиректор фінансів Google

Фонд «Промприлад» разом з Каліфорнійським університетом Берклі реалізує третій сезон навчальної програми «Літо в Промприладі в Берклі» (Berkeley Summer at Promprylad) — навчання підприємництву світового рівня для українців.

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Набір на програму розпочинається 13 травня, старт навчання — 12 липня. Тривалість: 3 місяці.

Усі блоки та модулі курсу викладатимуть провідні фахівці з Кремнієвої долини — зокрема, викладачі Каліфорнійського університету Берклі. Серед них — Готьє Вассер, ексдиректор фінансів компанії Google, який також обіймав керівні посади в Oracle та Hyperion.

Готьє Вассер активно сприяє розвитку українського бізнесу та громадянського суспільства через впровадження інноваційних програм у сферах штучного інтелекту, аналітики даних і підприємництва.

Berkeley Summer at Promprylad — це унікальна навчальна програма для українських стартаперів. Це тримісячний інтенсив, який поєднує онлайн-лекції, практичні завдання та фінальний пітчинг у Івано-Франківську.

“Вас навчатимуть викладачі світового рівня, які вірять у ваш потенціал, знають, як його розвинути, кидають виклики та підтримують, а ще допомагають стати тими, хто змінюватиме правила гри — для України та світу,” — зазначає Готьє Вассер.

Учасники програми працюватимуть у мультидисциплінарних командах, отримають менторську підтримку та зможуть реалізувати власні бізнес-проєкти. Завершенням стане презентація проєктів перед міжнародним журі, до складу якого входять експерти з Берклі.

Berkeley Summer at Promprylad — це спільний проєкт із Promprylad Foundation. Засновницею та натхненницею курсу є Іванна Погребняк.

“Це флагманська програма в Україні, яка приносить практичний досвід роботи з підприємцями з екосистеми, що плекалася століттями. Ми знаємо, як підприємництво зростало всередині нашої країни — наша історія тому доказ. У нас часто не було можливості накопичити власний досвід, як правильно будувати бізнес або з чого його починати. У нас є чіткі патерни, які постійно повторюються. Викладачі з Берклі допомагають розпізнати ті з них, що не працюють, і задають темп розвитку нових моделей, які здатні змінити бізнес-середовище в Україні.”

Початок курсу — 12 липня — стартує подією зустрічі випускників програми в Івано-Франківську.