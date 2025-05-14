На Калущині через закриття шелтеру понад 40 пенсіонерів-переселенців можуть опинитися на вулиці

Шелтер у селі Войнилів на Калущині Івано-Франківської області, де проживають літні вимушені переселенці з окупованих територій, втрачає фінансування. Місцевий Карітас звертається до прикарпатців із проханням про допомогу цим людям.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

У селі Войнилів Калуського району Івано-Франківської області прихисток для вимушено переміщених осіб, де наразі проживають понад 40 пенсіонерів із окупованих та прифронтових територій, опинився під загрозою закриття через припинення фінансування з боку австрійського Карітасу.

Прихисток у Войнилові був відкритий у 2023 році й відтоді став домівкою для десятків людей похилого віку, які були змушені покинути свої рідні домівки через російську агресію. Заклад фактично виконує функції медичного центру та хоспісу, адже більшість його мешканців — люди старшого віку, які потребують постійного догляду.

“Ми відкрили вже позаминулого року такий прихисток і робимо з нього медичний центр своєрідний, як хоспіс. І там проживають люди, які на даний час вони були вже з окупованих територій. І це люди старші, уже немічні, і вони потребують цієї опіки”, – розповідають організатори прихистку.

Серед мешканців закладу — пан Георгій з Херсонщини, який пережив вісім місяців окупації. Чоловік із болем згадує псевдореферендум, який окупанти проводили в його рідному селі:

“До нас приїжджали із Криму агітатори, агітували в Росію наших жителів, а що ми там не бачили у тій Росії. Взяли урни, два автоматчика і начали ходить по вулицях, щоб проголосували за приєднання до Росії”.

Евакуюватися з рідної домівки Георія Підмогильного змусив підрив Каховської дамби.

Наразі утримання прихистку відбувається за рахунок австрійського Карітасу. Однак з 31 травня фінансування припиняється, що ставить під загрозу подальше існування закладу. Керівники місцевого осередку Карітасу звертаються до жителів Прикарпаття із проханням про допомогу.

“Ми хочемо зробити і донести і дати людям можливість допомогти цим людям. Кожна людина може по-різному. Може там є QR-коди, може також донатити, може просто принести до Карітосу кошти, якщо має таку можливість. Може просто прийти і послужити. Можливо хтось може принести якісь цінності, наприклад, продуктові набори чи інші”, – пояснюють представники організації.

За підрахунками, на утримання однієї людини у Войнилівському прихистку потрібно 18600 гривень щомісяця. Загальна сума витрат для забезпечення всіх мешканців складає майже мільйон гривень щомісяця.

Представники місцевої влади зазначають, що в області діє програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, однак її ресурсів недостатньо для повного забезпечення потреб таких закладів:

“В області прийнята програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, де більшості зосереджена увага якраз на покращення житлових умов, в тому числі і на різні грантові програми, які передбачають і забезпечення засобами гігієнами, продукти харчування, також проведення дозвілля. Звичайно, що всі ті витрати, які потребують, ми не можемо покрити. Тому ми звертаємося до місцевих органів самоврядування, де теж в кожній територіальній громаді є місцева програма, яка допомагає в забезпеченні внутрішньо переміщених осіб”, – повідомила заступниця голови Івано-Франківської ОДА Людмила Сірко.

Для привернення уваги громадськості до проблеми в Івано-Франківському драматичному театрі була організована презентація історій мешканців прихистку, що стала частиною кампанії зі збору коштів для підтримки цих людей.