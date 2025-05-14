Як інфраструктура та розташування впливають на вартість квартири в новобудові: аналітика, ціни в Івано-Франківську

Ціни на житло в Україні, і зокрема в Івано-Франківську – тема, яка завжди привертає увагу: від доступних до таких, що справді вражають. Комусь вони видаються безпідставними. Але коли йдеться про квартири від забудовника, то виявляється, що їх вартість зумовлена низкою об’єктивних чинників.

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Як насправді утворюються ціни, що пропонує ринок нерухомості та які прогнози – про все це далі у статті.

Чим керуються забудовники

Формування цін на житло базується на прагненні забудовників створити якісний сучасний продукт. Вони обирають локацію, розраховують площу забудови, кількість квартир, проєктують інфраструктуру ЖК: торгові заклади, паркінги, місця для паркування за межами двору, територія для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики. Таким чином ретельно продумуються усі сервіси та зручності, які будуть доступні мешканцям просто вдома.

Окрім того, сьогодні забудовники приділяють багато уваги, на перший погляд, незначущим дрібницям: красиві холи у ЖК, колясочні в кожному під’їзді, доступні всім мешканцям тераси та відкриті басейни на дахах, фонтани у дворі тощо. Але саме вони зрештою остаточно формують той самий ціноутворюючий комфорт.

Вимога сучасності чи розкіш?

Аналіз запитів потенційних клієнтів показує: сучасний покупець готовий доплачувати за унікальні рішення, які створюють особливу атмосферу та комфорт життя. Спортивний комплекс на території ЖК, супермаркет просто у дворі, наближеність до центру міста чи паркових зон — просто квадратні метри зараз мало кого цікавлять, містяни прагнуть продуманого середовища, де все під рукою. І це не про лінощі, а про цінність часу.

Додаткові опції комфорту, звісно, збільшують собівартість нерухомості.

Локація – визначальний фактор

Розташування – ще один важливий критерій, що впливає на вартість ЖК. Покупцям важливо, окрім інфраструктури на території комплексу, мати доступ до усієї інфраструктури міста. Наявність поруч з будинком зупинок громадського транспорту, школи, лікарень, торгівельних центрів і зелених відпочинкових зон значно підвищує цінність житла, а, отже, і його вартість. Наприклад, чим зручніше і швидше можна дістатися до ділового центру міста, тим вищою буде ціна квадратного метра.

Якщо аналізувати пропозиції на ринку нерухомості Івано-Франківська, найдорожчі новобудови біля парку та міського озера – від 65 391 грн за м² або від 1 570 $ за м², а також в центрі – від 42 900 грн за м² або від 1 030 $ за м². Але можна знайти й більш вигідні пропозиції. Наприклад, ЖК Manhattan – від 42 700 грн за м² або від 1 025 $ за м², ЖК Manhattan UP – від 37 600 грн за м² або від 903 $ за м², ЖК Family Plaza – від 38 700 грн за м² або від 929 $ за м².

Не суттєво дешевший, а подекуди й дорівнює вартості в центральних районах «квадрат» у ЖК поруч з центром: наприклад, у районі City – від 39 100 грн за м² або від 939 $ за м², у ЖК SKYGARDEN – від 35 200 грн за м² або від 845 $ за м².

Ще нижчі ціни на квартири у новобудовах у Пасічній. До прикладу, 1 кв. м в ЖК Comfort House коштує від 31 600 грн або від 759 доларів (ціни взято з порталу ДІМ.РІА станом на 13 травня 2025 року).

Бізнес, еліт, комфорт чи економ?

Житло буває різних класів, і від цього теж залежить ціна. Будинки економ-класу мають просту архітектуру та невибагливе планування квартир, низький рівень безпеки. Там немає ані паркомісць, ні інфраструктури. В Івано-Франківську середня вартість квадратного метра у новобудові економ-класу, за даними ЛУН на 13.05.2025, складає 26 100 грн.

Найбільший вибір квартир пропонує комфорт-клас. Такі ЖК переважно знаходяться в районах з хорошою інфраструктурою, де є магазини, лікарні, школи, зупинки громадського транспорту. Серед характеристик такого житла – наявність критого паркінгу, власної території з благоустроєм, систем безпеки та відеонагляду. В Івано-Франківську новобудови комфорт-класу в середньому коштують 34 700 грн за 1 кв. м.

Житло бізнес-класу зазвичай знаходиться в центральній частині міста, має розвинену інфраструктуру і хороше транспортне сполучення. Такі ЖК мають унікальну архітектурну концепцію та будуються з використанням інноваційних енергоефективних технологій та матеріалів. Квартири бізнес-класу вирізняються покращеним плануванням, більшою площею, просторими балконами та кухнями, красивими краєвидами на місто, власною територією з локаціями для відпочинку. Середня ціна 1 кв. м у франківській новобудові бізнес-класу становить 37 300 грн.

Що буде з цінами на квартири?

На середину травня 2025 року середня вартість первинки становить 35 700 грн/кв. м, за даними ЛУН.

Як видно з графіка, нерухомість в Івано-Франківську упродовж останніх років постійно дорожчає. І надалі ця тенденція збережеться, прогнозують експерти. Через економічну нестабільність в країні, спричинену війною, інфляцію, ріст курсу валют неминуче подорожчають як будматеріали, так і саме будівництво. А це відповідно вплине на ринкові ціни на житло.

Тож потенційним покупцям варто враховувати це, аби зробити вигідну покупку чи інвестицію.

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