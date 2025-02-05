Біля будівлі ТЦК та СП у Кам’янці-Подільському пролунав вибух, є поранені та загиблі

Сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині.
Про це інформує Правда з посиланням на Суспільне Хмельницький.
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Попередньо, загинув один чоловік, четверо — поранені.
У поліції Хмельницької області повідомили, що близько 13:00 години біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух.
Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.
Причини та обставини вибуху встановлюються.