Біля будівлі ТЦК та СП у Кам’янці-Подільському пролунав вибух, є поранені та загиблі

Сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині.

Про це інформує Правда з посиланням на Суспільне Хмельницький.

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Попередньо, загинув один чоловік, четверо — поранені.

У поліції Хмельницької області повідомили, що близько 13:00 години біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух.

Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.

Причини та обставини вибуху встановлюються.