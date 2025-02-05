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Біля будівлі ТЦК та СП у Кам’янці-Подільському пролунав вибух, є поранені та загиблі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Біля будівлі ТЦК та СП у Кам’янці-Подільському пролунав вибух, є поранені та загиблі

Автор: Олег Мамчур
05/02/2025 16:10
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Сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині. 

Про це інформує Правда з посиланням на Суспільне Хмельницький.

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Попередньо, загинув один чоловік, четверо — поранені.

У поліції Хмельницької області повідомили, що близько 13:00 години біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух.

Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.

Причини та обставини вибуху встановлюються.