Ударила ножем сестру: поліцейські Прикарпаття оголосили підозру фігурантці

Під час застілля між рідними сестрами виник конфлікт, який завершився тяжким тілесним ушкодженням. Поліцейські відділення поліції в Городенці розпочали кримінальне провадження.

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Про це Правді повідомили в пресслужбу поліції Прикарпаття.

Днями на лінію “102” надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 34 – річної жінки з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки.

На місце події одразу було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські провели огляд місця події, зафіксували всі обставини та вилучили речові докази.

Правоохоронці встановили, що потерпіла разом із 35-річною родичкою розпивали спиртні напої в знайомого. Невдовзі між жінками виникла суперечка, під час якої фігурантка взяла ніж та ударила ним потерпілу. Опісля зловмисниця побігла до сусідів та попросила викликами швидку.

Слідчі повідомили фігурантці підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Також у суді вже розглядається інша справа щодо підозрюваної за ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Сьогодні суд обрав підозрюваній запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.