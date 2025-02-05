Віра Брежнєва розкішно відсвяткувала 43-річчя в Парижі

У святковий день виконавиця також звернулася до фанів. Пише ТСН

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Українська співачка Віра Брежнєва 3 лютого відсвяткувала день народження.

Знаменитості виповнилося 43 роки. Особливий день співачка провела за кордоном, а саме в Парижі, де триває Тиждень моди. Артистка вирушила до одного з вишуканих ресторанів міста. Віра Брежнєва одягнула чорну сукню з пір’ям, образ вона доповнила аксесуарами, а волосся зібрала в гульку.

У свій день народження Віра Брежнєва не влаштовувала гучних святкувань. Натомість вона зібрала найближчих і найрідніших їй людей в одному з вишуканих ресторанів Парижа, з якими й розділила особливий день.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

До речі, Віру Брежнєву з днем народження привітало чимало зірок та прихильників. Артистка зазначила, що бачила всі теплі повідомлення та неабияк вдячна за зворушливі слова.

“Я відчуваю любов! Так зворушили всі ваші прекрасні слова! Рада поділитися з вами своєю любов’ю!” – прокоментувала виконавиця.