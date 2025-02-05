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Диван на коліщатках в темній вітальні

Загвіздянська громада зустріне скорботний кортеж з полеглим Тарасом Вовчуком

Автор: Lilia
05/02/2025 17:06
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На Івано-Франківщині поховають військовослужбовця Тараса Вовчука. Захисник загинув 31 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Шевченкове Сумської області.

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Про смерть земляка на Facebook-сторінці повідомив голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський, пише Правда.іф

Тарас Вовчук народився 15 жовтня 1984 року та проживав у селі Підлісся. Служив старшим солдатом прикордонної протитанкової застави другої прикордонної комендатури швидкого реагування Держприкордонслужби України.

6 лютого об 11:00 скорботний кортеж прибуде до Загвіздянської громади. Він їхатиме через село Підлісся (з боку Старого Лисця) вулицею Шевченка — Гайдамаків — до дому воїна.

“Після відправи біля дому процесія вирушить до храму села Підлісся, де орієнтовно о 12:00 розпочнеться парастас. Відразу після парастасу відбудеться чин похорону”, — йдеться у дописі.