Франківська Акація біла може стати “Європейським деревом 2025 року”: розпочалось голосування

З лютого стартувало міжнародне голосування за “Європейське дерево року”. Цьогоріч Україну у цьому конкурсі представляє Акація біла — “Свідок семи поколінь”, яка має багате культурне та природне значення.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на ГО “Екосфера”.

Загалом свої дерева у міжнародному конкурсі представили 15 країн Європи.

Як проголосувати?

Для того, щоб віддати свій голос, вам достатньо:

– зайти на сайт https://www.treeoftheyear.org/vote/white-acacia

– обрати 2 дерева, які вам найбільше сподобались;

– натиснути «Vote», ввести свій e-mail та проголосувати.

У чому особливість Акації білої з Франківська?



Вік цього дерева сягнув вже 140 років. Акація біла встигла побувати у складі 6 держав (Австро-Угорщини, ЗУНР, ІІ Речі Посполитої, Німеччини, УРСР та України) та є справжнім свідком історії.

Посаджене воно ще в часи Австро-Угорщини на березі озерця приватного парку родини Ромашканів, заснованого на місці Чорного лісу. Унікальна структура коріння нагадує сплетіння доль та епох та стала улюбленою локацією для відвідин вже семи поколінь жителів Івано-Франківська.

Сьогодні українське дерево змагається з найкращими деревами-конкурсантами Європи.

Голосування триває до 24-го лютого

Мета конкурсу — віднайти дерева з унікальною історією та глибоким зв’язком із місцевими громадами.

У 2023 році Україна вперше взяла участь у цьому міжнародному конкурсі, представивши яблуню-колонію з Сумщини, якій вже понад 220 років. Всього за яблуню-колонію проголосувало понад 14 тис. людей. За результатами конкурсу українське дерево посіло призове третє місце!