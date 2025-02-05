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На Запорізькому напрямку загинув коломиянин Іван Федюк

Автор: Lilia
05/02/2025 17:31
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Знову скорботні новини надійшли в Коломийську громаду. На війні загинув житель громади Іван Федюк.

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Про це повідомляє Богдан Станіславський, передає Правда.іф

Громада втратила Івана Федюка – старшого солдата, оператора БПЛА 91-ї окремої Охтирської бригади підтримки. Він став у лави Сил оборони України у 2022 році, загинув під час виконання бойового завдання 3 лютого цього року на Запорізькому напрямку.

Згодом детальніше повідомлять, коли громада зможе попрощатися із героєм.