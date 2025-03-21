Біля стадіону “Рух” у Франківську встановлять новий спортмайданчик

Новий спортивний майданчик незабаром з’явиться на вулиці Чорновола, 128 поблизу стадіону «Рух». ГО Федерація стронгмену України за підтримки ТК «Буковель» спільно з Івано-Франківською міською радою реалізовує спортивно-реабілітаційний проєкт «СтронгВооркаут».

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Пише Правда.іф з посиланням на Mykhailo Smushak

Даний проєкт спрямований на популяризацію здорового способу життя, створення додаткових можливостей та заохочення ветеранів та мешканців до занять спортом.

За його словами, зараз розпочався перший етап – підготовчий та будівельні роботи для облаштування та встановлення воркаут комплексу. Роботи виконуються на замовлення Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики.

Наступним етапом є встановлення спортивного спортивного майданчика «СтронгВооркаут». Цей етап буде реалізовувати ГО «Федерація стронгмену України».

Завершення робіт та відкриття майданчика заплановане уже у квітні цього року.