Біля стадіону “Рух” у Франківську встановлять новий спортмайданчик

Новий спортивний майданчик незабаром з’явиться на вулиці Чорновола, 128 поблизу стадіону «Рух». ГО Федерація стронгмену України за підтримки ТК «Буковель» спільно з Івано-Франківською міською радою реалізовує спортивно-реабілітаційний проєкт «СтронгВооркаут».
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Mykhailo Smushak
Даний проєкт спрямований на популяризацію здорового способу життя, створення додаткових можливостей та заохочення ветеранів та мешканців до занять спортом.
За його словами, зараз розпочався перший етап – підготовчий та будівельні роботи для облаштування та встановлення воркаут комплексу. Роботи виконуються на замовлення Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики.
Наступним етапом є встановлення спортивного спортивного майданчика «СтронгВооркаут». Цей етап буде реалізовувати ГО «Федерація стронгмену України».
Завершення робіт та відкриття майданчика заплановане уже у квітні цього року.