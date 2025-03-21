Вважався зниклим безвісти: на Луганщині загинув прикарпатець Варчук Андрій

На війні загинув воїн з Печеніжина Варчук Андрій, який довгий час вважався зниклим безвісти. Полеглий Герой був солдатом, стрільцем-санітаром 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

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Пише Правда.іф з посиланням на Печеніжинську територіальну громаду.

Андрій Варчук народився в 1988 році в селищі Печеніжин. Його бойовий шлях розпочався ще під час АТО, згодом молодий хлопець повернувся до цивільного життя, одружився, працював за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, щоб знову стати на захист країни, адже не на словах знав, що таке війна.

Брав участь у важких боях на сході України. Зник безвісти в червні 2022-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сіверськодонецьк Луганської області. 2 роки та 9 місяців вважався зниклим безвісти, його тіло повернули відповідно до порядку передачі та репарації тіл загиблих.

В загиблого Героя залишилась дружина, мати, батько, брат, бабуся.

Вічна пам’ять і слава Герою

Про зустріч та прощання з воїном повідомлять додатково.