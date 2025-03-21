У Франківську представили проєкт нового скейтпарку біля міського озера

В Івано-Франківську оголосили про створення нового бетонного скейтпарку, який планують побудувати поруч із міським озером, біля існуючого майданчика.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

Асоціація скейтбордингу України домовилася про це з комунальним підприємством “Центр розвитку міста та рекреації”. Проєкт передбачає не лише сучасний майданчик для екстремальних видів спорту, а й простір для спілкування та розвитку молоді.

“За останні три роки в Україні не збудовано жодного бетонного скейтпарку. Давайте разом змінювати це!”, – йдеться у повідомленні.

Як розповіла “Галці” у коментарі директорка КП “Центр розвитку міста та рекреації” Руслана Василюк, франківські скейтбордисти разом із фахівцем міжнародного рівня Мілошем Очурчаком працюють над створенням нового бетонного скейтпарку.

“Нашій молоді дуже потрібен якісний простір для проведення активного дозвілля та розвитку фізичних якостей, простір для комунікації та соціалізації. Простір, який буде створений за їхніми побажаннями та за їхньої безпосередньої участі. Такий формат найправильніший. Звісно, він не дуже швидкий. Бо багато чого робиться на волонтерських засадах. Минулого року до нас завітав Мілош Огурчак, який вже понад 20 років займається будівництвом скейтпарків по усій Європі. За цей час ми створили групу у вайбері, де разом з ним і активом франківських скейтбордистів працювали над створенням концепції нового бетонного скейтпарку, який ми домовилися спорудити на місці старого”, – каже Руслана Василюк.

Також директорка КП зазначила, що вже створена візуалізація скейтпарку та визначений перелік необхідних матеріалів. Наступний етап – розробка проєктно-кошторисної документації та пошук фінансування.