В середмісті Надвірної встановили контейнер для збору пластикових кришечок. ФОТО

У Всесвітній день вторинної переробки в Надвірній в центрі презентували серце для збору пластикових кришечок.

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Також неподалік серця є чудова нова екологічна лавка, виготовлена з вторинної переробки пластику.