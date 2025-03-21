В середмісті Надвірної встановили контейнер для збору пластикових кришечок. ФОТО

У Всесвітній день вторинної переробки в Надвірній в центрі презентували серце для збору пластикових кришечок.
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Також неподалік серця є чудова нова екологічна лавка, виготовлена з вторинної переробки пластику.
Щиро вдячний Гірський рятувальний центр, Природний заповідник “Горгани”, туристично-інформаційний центр, Молодіжна рада, Управління економіки Надвірнянської міської ради за чудову ініціативу, адже правильно утилізовуючи пластик, вдасться не тільки вберегти природу, а й спрямувати зібраний матеріал на корисні справи. Тому пропонуємо мешканцям громади, дітям у закладах освіти, працівникам установ, підприємств активно долучатися до збору кришечок у встановлений контейнер. Робімо добрі та корисні справи разом! – пише голова громади Зіновій Андрійович.