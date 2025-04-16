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Бігова подія в Івано-Франківщині, реєстрація на пробіг.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Біжи, щоб допомогти ЗСУ: франківців запрошують взяти участь у благодійному трейлі

Автор: Оксана Марушкевич
16/04/2025 18:24
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ГО “Каменяр” шість років поспіль організовує легкоатлетичний захід “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Остбан”. За виручені кошти з цьогорічного трейлу планують придбати  автомобіль для взводу автороти 102 бригади ТрО.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Реєструйтесь на благодійний пробіг, щоб зібрати гроші на автомобіль для взводу автороти 102 бригади ТрО.

Дякуємо ГО «Каменяр», яка щороку організовує цей захід. Допомога військовим – найкраща традиція”, – закликає мер.

Реєстрація і всі деталі тут: https://vsiprobihy.org/race/2244