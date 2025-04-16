Поліця розкрила деталі резонансного убивства 19 річного хлопця на околиці Франківська ФОТО

Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозри підліткам, причетним до вбивства 19-річного місцевого жителя

Фігуранти нанесли численні удари ножем потерпілому, а тіло намагалися приховати на околиці Івано-Франківська. Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю, передає правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

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16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження.

Поліцейські за лічені хвилини встановили осіб, причетних до особливо тяжкого злочину. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин.

Встановлено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі.

Поліцейські затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області інкримінують їм вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, їм оголошені підозри. Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника – 15-річного неповнолітнього.

Досудове розслідування триває. Слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та ролі кожного із затриманих.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.