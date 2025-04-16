У Європі 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень

Європа – континент, де потепління відбувається найшвидше, і наслідки зміни клімату тут очевидні. 2024 рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень у Європі, з рекордними температурами у центральних, східних та південно-східних регіонах.

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Про це йдеться у доповіді, підготовленій вченими зі Служби спостереження за зміною клімату Copernicus Європейської комісії та Всесвітньої метеорологічної організації.

У доповіді йдеться, що торік від штормів та повеней у Європі постраждало загалом 413 тисяч осіб, загинуло щонайменше 335 осіб, а збитки оцінюються як мінімум у 18 млрд євро.

Минулий рік став найбільш спекотним за всю історію спостережень у Європі: рекордно високі річні температури були зафіксовані майже на половині континенту. У звіті зафіксовано, що 45% днів у Європі були набагато теплішими за середній рівень, а 12% виявилися найтеплішими за всю історію спостережень.

Серед основних тем доповіді – огляд повеней у Європі: 30% європейської річкової мережі перевищили поріг «високої» повені протягом року, а 12% перевищили поріг «сильної» повені. У вересні шторм Борис торкнувся сотень тисяч людей, викликавши повені, загибель людей та руйнування в деяких частинах Німеччини, Польщі, Австрії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії та Італії.

Наприкінці жовтня в Іспанії спостерігалися екстремальні опади та повені, що призвели до руйнівних наслідків та людських жертв у провінції Валенсія та сусідніх регіонах.

Південно-Східна Європа в липні 2024 року пережила найдовшу хвилю тепла за всю історію спостережень: вона тривала 13 днів поспіль і торкнулася 55% регіону. Протягом літа в цій частині Європи було зафіксовано рекордну кількість днів з принаймні «сильним тепловим стресом» (66) та тропічними ночами (23).

За весь рік температура поверхні моря в Європейському регіоні виявилася найвищою за всю історію спостережень, на 0,7 °C вище за середнє значення, а в Середземному морі — на 1,2 °C вище за середнє значення.