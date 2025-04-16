Дружина мера Яремча Андрія Мироняка задекларувала 20 млн грн доходу

Міський голова курортного міста Яремче на Прикарпатті Андрій Мироняк опублікував декларацію про доходи у 2024 році.

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Про це стало відомо з сайту НАЗК, пише ZAXID.NET.

Андрій Мироняк задекларував 659 тис. грн зарплати і 225 тис. грн пенсії. Також у 2022 році міський голова Яремча отримав 364 тис. грн доходу від надання свого майна в оренду компаніям «Київстар» та «ВФ Україна».

Андрій Мироняк не тримає грошей на банківських рахунках, готівкою у нього – 1,8 млн грн та 20 тис. доларів. У його власності – вісім земельних ділянок, два будинки у Микуличині, три квартири в Івано-Франківську і Києві та чотири торгові приміщення в Івано-Франківську. Їздить міський голова Яремча на Mitsubishi Pajero 1996 року випуску.

Дружина мера Яремча Надія Мироняк задекларувала 20 млн грн доходу від підприємницької діяльності та автопарк з понад 20 легковиків та вантажівок, які ймовірно використовує заснована нею будівельна компанія «Зорі Карпат».

У власності Надії Мироняк залишаються 9 земельних ділянок і житлово-торгівельний комплекс у Микуличині. Як і чоловік, грошей на банківських рахунках вона не тримає. Готівкою у Надії Мироняк 3,5 млн грн та 30 тис. доларів.

Нагадаємо, висуванця партії «Батьківщина» Андрія Мироняка обрали на посаду міського голови Яремча у 2020 році. У червні 2022 року його оштрафували на 17 тис. грн за п’яну ДТП з потерпілими, яка сталася в Яремче у жовтні 2021 року.