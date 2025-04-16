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Запалена свічка з синьо-жовтою стрічкою
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині проведуть в останню дорогу воїна Василя Береговського

Автор: Оксана Марушкевич
16/04/2025 17:02
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У боротьбі за Україну загинув військовослужбовець з Івано-Франківської громади Василь Береговський.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

У четвер, 17 квітня о 14 годині розпочнеться прощання з загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.