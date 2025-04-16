На Івано-Франківщині вручили державні та обласні нагороди рідним загиблих воїнів

У місті Долина заступник начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП підполковник Юрій Мухін спільно із першим заступником голови Івано-Франківської ОВА Віталієм Ільчишиним зустрілися із родинами полеглих у російсько-українській війні Героїв. Спільною молитвою вшанували пам’ять всіх, хто загинув у боротьбі за Україну. Після чого вручили нагороди.
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки
Указами Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено військовослужбовців Збройних Сил України (посмертно):
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
-Олега Гудака
-Назарія Гецка
Орденом «За мужність» ІІ ступеня:
-Василя Хандія
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня:
-Михайла Васька
-Дмитра Петріва
-Ігоря Лучинчина
-Дмитра Пасюту
-Ігоря Бойчука
-Олега Федоріва
-Володимира Березу
-Юрія Мердуха
-Сергія Яценка
-Ігоря Гурина
Медаллю «За військову службу Україні»:
-Віталія Грицака
Також згідно розпорядження Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської облради за сумлінну службу у Збройних Силах України, вірність військовій присязі, особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України при відсічі збройної агресії рф нагороджено відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради (посмертно)
Медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям»:
-Олександра Алексашкіна
-Андрія Андрейка
-Василя Бардзія
-Сергія Варика
-Михайла Васька
-Миколу Воронцова
-Андрія Галича
-Андрія Голосного
-Олега Гончаренка
-Романа Гринчишина
-Ігоря Гурина
-Сергія Данилюка
-Олександра Знака
-Петра Коваля
-Дмитра Крошнея
-Мирослава Пилипіва
-Віталія Пристая
-Романа Ревчука
-Ігоря Савчина
-Юрія Юрківа
-Олега Антипова
-Ярослава Бучка
-Михайла Даниліва
-Івана Данківа
-Руслана Квецка
-Андрія Коса
-Володимира Стасіва
-Андрія Тимочка
-Петра Юсипа