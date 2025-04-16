На Івано-Франківщині вручили державні та обласні нагороди рідним загиблих воїнів

У місті Долина заступник начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП підполковник Юрій Мухін спільно із першим заступником голови Івано-Франківської ОВА Віталієм Ільчишиним зустрілися із родинами полеглих у російсько-українській війні Героїв. Спільною молитвою вшанували пам’ять всіх, хто загинув у боротьбі за Україну. Після чого вручили нагороди.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

Указами Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено військовослужбовців Збройних Сил України (посмертно):

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

-Олега Гудака

-Назарія Гецка

Орденом «За мужність» ІІ ступеня:

-Василя Хандія

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня:

-Михайла Васька

-Дмитра Петріва

-Ігоря Лучинчина

-Дмитра Пасюту

-Ігоря Бойчука

-Олега Федоріва

-Володимира Березу

-Юрія Мердуха

-Сергія Яценка

-Ігоря Гурина

Медаллю «За військову службу Україні»:

-Віталія Грицака

Також згідно розпорядження Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської облради за сумлінну службу у Збройних Силах України, вірність військовій присязі, особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України при відсічі збройної агресії рф нагороджено відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради (посмертно)

Медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям»:

-Олександра Алексашкіна

-Андрія Андрейка

-Василя Бардзія

-Сергія Варика

-Михайла Васька

-Миколу Воронцова

-Андрія Галича

-Андрія Голосного

-Олега Гончаренка

-Романа Гринчишина

-Ігоря Гурина

-Сергія Данилюка

-Олександра Знака

-Петра Коваля

-Дмитра Крошнея

-Мирослава Пилипіва

-Віталія Пристая

-Романа Ревчука

-Ігоря Савчина

-Юрія Юрківа

-Олега Антипова

-Ярослава Бучка

-Михайла Даниліва

-Івана Данківа

-Руслана Квецка

-Андрія Коса

-Володимира Стасіва

-Андрія Тимочка

-Петра Юсипа