В Івано-Франківську суд виправдав керівника обласного бюро судмедекспертизи у справі про хабар

Івано-Франківський міський суд визнав невинуватим начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи, якого звинуватили у хабарництві.

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Як йдеться у вироку від 11 квітня, за версією слідства, посадовець у 2020 році вимагав від молодого спеціаліста хабар за призначення на посаду лікаря-судмедексперта, пише Бліц-Інфо.

Для цього він використовував посередника — лікаря-судмедексперта Галицького відділення, щодо якого відкрите окреме провадження. У жовтні 2020 посередник отримав хабар та передав 3 000 доларів начальнику бюро судмедекспертизи, які той сховав у гаражі своєї матері.

Далі обох викрили поліцейські та працівники СБУ.

Зокрема, начальнику обласного бюро інкримінували повторне вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки раніше він уже був обвинуваченим у корупційній справі.

У суді начальник обласного бюро свою вину не визнав. Пояснив, що 3 000 доларів він позичив лікарю-судмедексперту Галицького міжрайонного відділення. Саме той й рекомендував йому підвищити спеціаліста, який нібито добре себе зарекомендував. Через деякий час лікар віддав йому гроші, які він заховав у гаражі, аби про це не дізналася його ексдружина. Далі він пішов додому, де його і затримали.

У суді слова начальника підтвердив лікар-судмедексперт Галицького відділення – пояснив, що то він вимагав хабар – бо мав скрутне фінансове становище, ще й напередодні позичав 3 000 доларів у свого начальника. Тому вирішив скористатися тим, що підлеглий питав про вакантні посади.

Натомість свідок-викривач у суді заявив, що звернувся до СБУ після того, як дізнався, що для отримання посади лікаря-експерта треба заплатити 4 000 доларів США. Саме його прямий керівник — лікар-судмедексперт повідомив, що лише так можна потрапити на посаду і почав вимагати гроші. Тому у червні 2020 року викривач подав заяву до СБУ і після збору доказів було організовано передачу хабаря.

8 жовтня 2020 року під час зустрічі була передана сума у 4 000 доларів, яка була помічена хімічною речовиною для фіксації злочину.

Також свідчили й працівники відділу кадрів обласного бюро.

Усі свідки ствердили, що хоч є підлеглими обвинуваченого, однак впливу на них щодо надання показів та їх змісту обвинувачений не здійснював.

У підсумку суд прийшов до висновку, що у матеріалах справи відсутні докази того, що обвинувачений мав умисел або був у змові з іншою особою з метою вимагання та отримання 4 000 доларів за працевлаштування. Версія захисту про те, що він отримав 3 000 доларів як повернення боргу, не спростована доказами сторони обвинувачення, дослідженими в суді.

Тому суд ухвалив визнати невинуватим начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи.