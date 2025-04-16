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СБУ викрила зрадників, що готували серію терактів: серед затриманих п'ятеро дітей. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

СБУ викрила зрадників, що готували серію терактів: серед затриманих п’ятеро дітей. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/04/2025 15:44
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Служба безпеки України (СБУ) викрила 9 ворожих агентів, які готували теракти, а також диверсії у центральних та східних областях України. Серед затриманих п’ятеро неповнолітніх.

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Про це пише Правда з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Деталі справи

Як пише СБУ, агенти займались підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони. Зокрема вони планували підірвати ключові мости та магістральні колії “Укрзалізниці”, які забезпечують логістичне сполучення українських військ.

Зрадники діяли порізно, але з чітким розподілом “обов’язків” під контролем двох працівників Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Якісні пакунки наркотиків зважуються на електронних вагах.

Відповідно до вказівок ФСБ:

  • одна агентурна група виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) та ховала їх у схронах;
  • інші ж агенти діставали вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в грудах землі та залишали на місцях запланованих підривів. Зокрема облаштовували там приховані камери з віддаленим доступом для ФСБшників.

“За допомогою спостережних “точок” окупанти планували дистанційно активувати СВП і зафіксувати наслідки вогневого ураження”, – пише СБУ,

СБУ затримала всіх зрадників, коли вони готували першу серію терактів. Було вилучено 30 кілограмів вибухівки. Серед фігурантів – п’ятеро неповнолітніх віком 14-15 років.

Що загрожує

Чотирьом затриманим повідомили про підозру за статтями:

  • ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Вищезгаданим зрадникам загрожує довічне.

“Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів”, – додає СБУ.

Арешт підозрюваного СБУ в Україні
Операція СБУ з затримання підозрюваної жінки.
Пакети з наркотиками, запаковані в поліетилен.