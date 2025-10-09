Благодійники подарували Калушу пожежний автомобіль, але через бюрократію – не використовують

Для калуських рятувальників подарований пожежний автомобіль може бути цінний тим, що має 33-метрову автодрабину. Такого обладнання у них зараз просто немає. Проте, пожежний автомобіль є, а використовувати його не можна.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Як стало відомо, спецавтомобіль громаді Калуша подарувала німецько-українська громадська організація “Синьо-жовтий хрест”. Цю благодійну гуманітарну допомогу місто прийняло ще наприкінці квітня. Транспортний засіб — у належному, задовільному технічному стані. Проте, передати автомобіль із комунальної власності у державну виявилося проблемою.

“Він дійсно потрібен нашим рятувальникам, але ми ніяк не можемо його передати… Чому держава не може його отримати — для нас це дико, незрозуміло. Важко пояснити донорам, що якісь бюрократичні перепони не дають змоги передати цей автомобіль”, — прокоментував міський голова Андрій Найда.

Депутати схвалили звернення до Кабінету Міністрів України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій з надією, що після цього справа таки зрушиться. Якщо ні — шукатимуть альтернативне рішення.