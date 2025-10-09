На Прикарпатті попрощалися із захисником Богданом Квецком

Скорботний кортеж із тілом загиблого солдата, гранатометника стрілецького взводу військової частини А1556 Богдана Квецка зустрічали навколішки на Болехівщині.

Пише Правда.Іф з посиланням на Болехівську ОТГ.

На перехресті вулиць Довжанської, Дрогобича та Кобилянської траурну колону зустріли парафіяни храму Святої Анни. Разом із ними — отець-декан Болехівського деканату УГКЦ Василь Дзязло, настоятель храму отець Дмитро Павлик, священнослужителі УГКЦ та ПЦУ, громада міста.

До рідного порогу Героя супроводжували представники влади Болехівської та Витвицької громад, побратими, друзі, близькі та небайдужі мешканці громади.

«Кожен, хто стояв уздовж дороги, ніби мовчки дякував — за мир, за мужність, за життя, які він захищав», – йдеться в дописі.

На подвірʼї священники відслужили панахиду.

Чин похорону та прощання з Богданом Квецком відбудеться завтра, 10 жовтня 2025 року, о 15:00.