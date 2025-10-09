Воїна Олега Присяжнюка з Прикарпаття нагородили медаллю “За стійкість та відвагу”

Депутат Тлумацької міської ради на Івано-Франківщині і військовослужбовець Олег Присяжнюк отримав медаль “За стійкість та відвагу”.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Старшого солдата Олега Присяжнюка з Тлумача нагороджено медаллю “За стійкість та відвагу” відповідно до наказу командувача оперативно-стратегічного угрупування військ “Дніпро”, генерал-майора Михайла Драпатого.

“Ми пишаємося всіма нашими хоробрими воїнами, їхнім героїзмом, дякуємо за захист та пам’ятаємо, якою ціною нам дається незалежність! Щиро вдячні нашим воїнам за мужність, відвагу та самопожертву у боротьбі за свободу України! Ви — справжні Герої, надійний щит нашої держави!”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїна Олега Присяжнюка двічі нагородили відзнакою “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ.