ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Воїна Олега Присяжнюка з Прикарпаття нагородили медаллю “За стійкість та відвагу”

Автор: Уляна Роднюк
Український військовий усміхається на фоні зими
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Депутат Тлумацької міської ради на Івано-Франківщині і військовослужбовець Олег Присяжнюк отримав медаль “За стійкість та відвагу”.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Старшого солдата Олега Присяжнюка з Тлумача нагороджено медаллю “За стійкість та відвагу” відповідно до наказу командувача оперативно-стратегічного угрупування військ “Дніпро”, генерал-майора Михайла Драпатого.

“Ми пишаємося всіма нашими хоробрими воїнами, їхнім героїзмом, дякуємо за захист та пам’ятаємо, якою ціною нам дається незалежність! Щиро вдячні нашим воїнам за мужність, відвагу та самопожертву у боротьбі за свободу України! Ви — справжні Герої, надійний щит нашої держави!”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше воїна Олега Присяжнюка двічі нагородили відзнакою “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ.

Медаль За стійкість та відвагу України

Джерело(а) інформації

Тлумацьку міську раду.

СХОЖІ НОВИНИ