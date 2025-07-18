Блаженніший Святослав очолить Патріаршу прощу до Галицької Чудотворної ікони у Крилосі

На Прикарпатті 2-3 серпня відбудеться щорічна Всеукраїнська Патріарша проща до Галицької Чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Цьогоріч паломництво традиційно завершиться Божественною Літургією, яку очолить Настоятель УГКЦ Блаженніший Святослав.

Так, в ОВА провели засідання оргкомітету за участю Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського Владики Володимира Війтишина. До обговорення долучили духовенство, представників відповідних служб та територіальної громади.

“Очікуємо багато вірян з різних куточків України, родини наших Героїв та всіх, хто прагне спільної молитви. Узгодили всі організаційні питання, зокрема щодо безпеки, присутності медиків і працівників ДСНС. Дала доручення ДП «Дороги Прикарпаття» спільно зі Службою відновлення та розвитку інфраструктури в області здійснити поточний ремонт автошляху до святині. У ці непрості для України часи маємо об’єднатись у молитві за мир та наших захисників. Нехай Господь благословить кожного, щоб усі воїни повернулись живими, а в родинах запанували спокій та любов”, — йдеться у дописі.