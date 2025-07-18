На Прикарпатті померла жінка, яка постраждала від атаки окупантів у червні

29 червня у селі Нараївка Більшівцівської громади уламки російської ракети пошкодили будинок родини Косач.

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В оселі — поруйновані стіни, дах і стеля, понівечені меблі й побутові речі. Фрагменти будівлі, цегла й штукатурка присипали 87-річну Анну, її госпіталізували, пише Правда.

У постраждалої діагностували забійні рани та рвані рани, множинні забійні гематоми ніг, попереку та грудної клітки.

Однак вчора, 17 липня, Анна Косач померла. Повідомляє її невістка Галина у фейсбуці.