На Прикарпатті померла жінка, яка постраждала від атаки окупантів у червні

29 червня у селі Нараївка Більшівцівської громади уламки російської ракети пошкодили будинок родини Косач.
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В оселі — поруйновані стіни, дах і стеля, понівечені меблі й побутові речі. Фрагменти будівлі, цегла й штукатурка присипали 87-річну Анну, її госпіталізували, пише Правда.
У постраждалої діагностували забійні рани та рвані рани, множинні забійні гематоми ніг, попереку та грудної клітки.
Однак вчора, 17 липня, Анна Косач померла. Повідомляє її невістка Галина у фейсбуці.
«На 88-ому році життя відійшла у вічність моя свекруха Косач Анна. Вона постраждала від ракетного удару 29 червня 2025 року. Про чин парастасу та похорону повідомимо», – йдеться у повідомленні.