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Акторка Наталка Денисенко похизувалася стрункою фігурою на турецькому відпочинку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Акторка Наталка Денисенко похизувалася стрункою фігурою на турецькому відпочинку

Автор: Орися Корчун
18/07/2025 16:48
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Акторка Наталка Денисенко, яка недавно розірвала шлюб зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, поїхала відпочивати у Манавгат, що в Туреччині. Пише Табло ID.

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У своєму Instagram 35-річна знаменитість опублікувала пікантні фото, на яких у білому купальнику, що нагадував мушлі, спокусливо вигиналася на пляжі.

“Хочу, щоб такі фотосесії були не тільки влітку”, — підписала вона публікацію.Наталка Денисенко у бікіні спокусливо повгиналася в морі

Зйомка вийшла дійсно ефектною

Фото tekin.photograph
Наталка Денисенко посвітила сідницями у тоненькому бікіні

Зірка посвітила пружними сідницями в моріНаталка Денисенко у купальнику звабливо полежала на пляжі

Наталка вдала з себе русалоньку, яку викинуло на берегНаталка Денисенко посвітила струнким тілом у морі в Туреччині

Актора похвалилася тоненькою талієюНаталка Денисенко у бікіні виставила сідниці у звабній позі в морі

Яка зваблива позаНаталка Денисенко у бікіні спокусливо полежала на пляжі

Денисенко поспокушала шанувальників знімками з пляжуНаталка Денисенко похвалилася стрункими ніжками на пляжі в Туреччині

Актриса засвітила оголені стегна на фотоНаталка Денисенко посвітила тонкою талією і ніжками на відпочинку в морі

До речі, її 7-річний син Андрій теж відправився на відпочинок з мамоюНаталка Денисенко зняла сідниці у бікіні в морі у Туреччині

Зірка похизувалася сідницями у Середземному моріНаталка Денисенко у бікіні похвалилася струнким тілом в морі

Який грайливий погляд

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