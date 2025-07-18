Акторка Наталка Денисенко похизувалася стрункою фігурою на турецькому відпочинку

Акторка Наталка Денисенко, яка недавно розірвала шлюб зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, поїхала відпочивати у Манавгат, що в Туреччині. Пише Табло ID.
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У своєму Instagram 35-річна знаменитість опублікувала пікантні фото, на яких у білому купальнику, що нагадував мушлі, спокусливо вигиналася на пляжі.
“Хочу, щоб такі фотосесії були не тільки влітку”, — підписала вона публікацію.
Зйомка вийшла дійсно ефектною
Зірка посвітила пружними сідницями в морі
Наталка вдала з себе русалоньку, яку викинуло на берег
Актора похвалилася тоненькою талією
Яка зваблива поза
Денисенко поспокушала шанувальників знімками з пляжу
Актриса засвітила оголені стегна на фото
До речі, її 7-річний син Андрій теж відправився на відпочинок з мамою
Зірка похизувалася сідницями у Середземному морі
Який грайливий погляд
Нагадаємо Акторка Наталка Денисенко у бікіні похизувалася стрункою фігурою у засніжених Карпатах