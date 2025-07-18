Акторка Наталка Денисенко похизувалася стрункою фігурою на турецькому відпочинку

Акторка Наталка Денисенко, яка недавно розірвала шлюб зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, поїхала відпочивати у Манавгат, що в Туреччині. Пише Табло ID.

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У своєму Instagram 35-річна знаменитість опублікувала пікантні фото, на яких у білому купальнику, що нагадував мушлі, спокусливо вигиналася на пляжі.

“Хочу, щоб такі фотосесії були не тільки влітку”, — підписала вона публікацію.

Зйомка вийшла дійсно ефектною

Фото tekin.photograph



Зірка посвітила пружними сідницями в морі

Наталка вдала з себе русалоньку, яку викинуло на берег

Актора похвалилася тоненькою талією

Яка зваблива поза

Денисенко поспокушала шанувальників знімками з пляжу

Актриса засвітила оголені стегна на фото

До речі, її 7-річний син Андрій теж відправився на відпочинок з мамою

Зірка похизувалася сідницями у Середземному морі

Який грайливий погляд

Нагадаємо Акторка Наталка Денисенко у бікіні похизувалася стрункою фігурою у засніжених Карпатах