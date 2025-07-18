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Як голосували депутати з Івано-Франківщини за призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як голосували депутати з Прикарпаття за призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністеркою

Автор: Олег Мамчур
18/07/2025 17:20
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Верховна Рада України підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки. За відповідне рішення проголосували 262 народні депутати.

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Результати оприлюднили на сайті Верховної Ради.

Серед десяти народних депутатів, обраних від Івано-Франківщини, семеро підтримали це призначення, одна депутатка — утрималась, один був відсутній, ще один — не голосував.

Як голосували прикарпатські нардепи:

  • Оксана Савчук (позафракційна) — утрималась
  • Ігор Фріс («Слуга народу») — за
  • Едуард Прощук («Слуга народу») — за
  • Олександр Матусевич («Слуга народу») — за
  • Василь Вірастюк («Слуга народу») — за
  • Володимир Тимофійчук («Слуга народу») — за
  • Роман Мулик («Слуга народу») — за
  • Олена Вінтоняк («Слуга народу») — за
  • Олег Марусяк («Слуга народу») — відсутній
  • Василь Мокан («Слуга народу») — не голосував

Нагадаємо, 15 липня 2025 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку. Наступного дня Верховна Рада підтримала його звільнення, а також відставку всього складу Кабінету Міністрів.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував очолити уряд Юлії Свириденко — на той момент міністерці економіки. Глава держави заявив про необхідність «суттєвого оновлення роботи Кабміну».

З 2015 року Юлія Свириденко працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації. У 2019 році стала заступницею міністра, а у 2020 — першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У грудні 2020 року її призначили заступницею керівника Офісу президента, а в листопаді 2021 — першою віцепрем’єркою і міністеркою економіки.