Богородчанщина зустріне полеглого воїна Василя Цахніва

Василь Цахнів захищав Вітчизну у лавах прикордонників, був інспектором комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса.

3 4 жовтня 2024 року боєць вважався зниклим безвісти, а зараз підтверджено його загибель в ході штурмових дій ворога біля смт. Білогорівка Сіверськодонецького району Луганської області.

Василь був родом з с. Росільна, але в останні роки проживав з матірʼю у Богородчанах, тому згідно з її волею, тут і буде похований, пише Ростислав Заремба.

Орієнтовно о 10.45 похоронний кортеж зупиниться на вулиці Чорновола для молитви біля їхнього дому.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Після цього о 11 год. відбудеться зустріч та панахида на Алеї Героїв.

Опісля пройде чин християнського похорону у церкві Івана Богослова та на кладовищі.