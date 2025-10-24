ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Богородчанщина зустріне полеглого воїна Василя Цахніва

Автор: Уляна Роднюк
Український військовий на тлі прапора України
Василь Цахнів захищав Вітчизну у лавах прикордонників, був інспектором комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса.

3 4 жовтня 2024 року боєць вважався зниклим безвісти, а зараз підтверджено його загибель в ході штурмових дій ворога біля смт. Білогорівка Сіверськодонецького району Луганської області.

Василь був родом з с. Росільна, але в останні роки проживав з матірʼю у Богородчанах, тому згідно з її волею, тут і буде похований, пише Ростислав Заремба.

Орієнтовно о 10.45 похоронний кортеж зупиниться на вулиці Чорновола для молитви біля їхнього дому.

Після цього о 11 год. відбудеться зустріч та панахида на Алеї Героїв.

Опісля пройде чин християнського похорону у церкві Івана Богослова та на кладовищі.

Джерело(а) інформації

Ростислав Заремба

