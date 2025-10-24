ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Якою буде погода на Прикарпатті 24 жовтня

Автор: Уляна Роднюк
Видимість на автошляхах області становитиме 4–6 км.

24 жовтня на території Івано-Франківської області очікується хмарна погода з проясненням.

У нічний час можливий невеликий дощ, вдень — помірні, місцями значні опади.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря:

  • у м. Івано-Франківську: вночі +6…+8°, вдень +13…+15°;
  • по області: вночі +3…+8°, вдень +10…+15°;
  • у високогір’ї Карпат: вночі 0…+5°, вдень +3…+8°.

Медико-метеорологічні умови — 2 типу, що вважається помірно сприятливим для метеочутливих людей, повідомляє ПІК.

