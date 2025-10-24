ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 

Автор: Уляна Роднюк
Знищений танк на полі бою в Україні
Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

РФ у війні з Україною станом на 24 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб;
  • танків – 11 283 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 33 972 (+34) од.;
  • РСЗВ  – 1 526 (+1) од.;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од.;
  • літаків – 428 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од.;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од.;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од.;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

