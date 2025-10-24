Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відвідала Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

В Івано-Франківську з робочим візитом перебуває представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з соціальних та економічних прав Олена Колобродова.

Сьогодні посадовиця спільно з представником Уповноваженого ВРУ з прав людини в Івано-Франківській області Віталієм Вербовим ознайомилася з діяльністю ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та умовами роботи його підрозділів.

Під час зустрічі генеральний директор Центру Руслан Савчук представив роботу Інформаційного центру, Холодової кімнати, санітарно-гігієнічної, вірусологічної та бактеріологічної лабораторій, які забезпечують епідеміологічний нагляд, моніторинг інфекційних захворювань і контроль якості досліджень. Окремо обговорили контроль за якістю питної води на теренах Прикарпаття.

Олена Колобродова відзначила важливість діяльності Центру для гарантування права громадян на безпечне довкілля, належний рівень охорони здоров’я та доступу населення до питної води.

За словами Руслана Савчука, установа приділяє особливу увагу розвитку матеріально-технічної бази та підвищенню рівня надання послуг.

«Ми постійно дбаємо про якість і доступність наших послуг для населення. Це не лише вимога часу, а й наша професійна відповідальність – забезпечувати людей достовірною інформацією та результатами досліджень, від яких залежить здоров’я громади. Особливо дбаємо за те, щоб цей процес був зручним для людей», – підкреслив Руслан Савчук.

Візит представниці Уповноваженого сприяє обговоренню актуальних питань у сфері громадського здоров’я в Івано-Франківській області.