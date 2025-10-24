ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув прикарпатець Тарас Кузьмич

Автор: Уляна Роднюк
Вшанування пам’яті українського військового героя
Під час виконання військового завдання у жовтні у боях за незалежність України загинув Кузьмич Тарас Васильович, випускник Ліцею №16 Івано-Франківської міської ради.

Йому було лише 34 роки, пише Ратуша.

Джерело(а) інформації

Ратуша.
www.ratusha.if.ua

