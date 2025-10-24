На війні загинув прикарпатець Тарас Кузьмич

Під час виконання військового завдання у жовтні у боях за незалежність України загинув Кузьмич Тарас Васильович, випускник Ліцею №16 Івано-Франківської міської ради.
Йому було лише 34 роки, пише Ратуша.
На Бурштинському водосховищі на Івано-Франківщині оселилися червонокнижні баклани малі.
Художньо-документальний роман вже встиг здобути успіх на львівському BookForum
У ніч на 24 жовтня у селі Новий Мізунь Вигодської громади сталася масштабна пожежа.
У російсько-українській війні 10 жовтня 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Андрій Демидюк.
Російський диктатор володимир путін заявив, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті не скасована, а «перенесена».
23 жовтня загинула керівниця франківської платформи “Тепле Місто” Оксана Бриндзак.