В Івано-Франківську ветерани розіграли призові місця на відкритому міському чемпіонаті з боулінгу

22 жовтня в боулінг-клубі ТРК «Панорама-Плаза» відбувся відкритий міський турнір з боулінгу серед учасників бойових дій, організований міським центром «Інваспорт».

В змаганнях взяли участь понад 30 ветеранів, яких розділили на три категорії.

В загальній категорії перемогу святкував Дмитро Таханов. Друге місце посів Микола Мацевко. Бронзовим призером став Ярослав Притула.

В категорії на кріслах колісних медалістами стали Михайло Костенко, Максим Курінний, Вадим Шаповалов.

Серед учасників з ампутаціями нижньої кінцівки перше місце посів Олександр Євтушенко, друге і третє місця – у Олександра Надраги та Сергія Савченка.

Переможці і призери отримали пам’ятні кубки, медалі і грамоти, а всі учасники – медалі за участь від міського центру «Інваспорт».