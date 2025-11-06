Богородчанський районний суд ухвалив вирок жителю одного з сіл, який під час конфлікту завдав побоїв своїй сестрі

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 12 липня 2025 року приблизно о 17:00 у будинку, де проживають брат і сестра. Під час сварки, що виникла через тривалі сімейні непорозуміння, чоловік почав лаяти сестру нецензурними словами, після чого вдарив її рукою по спині та ногою по нозі.

Жінка отримала синець на лівому стегні. Експертиза встановила, що це легке тілесне ушкодження. Суд кваліфікував дії чоловіка як кримінальне правопорушення, пов’язане з домашнім насильством, йдеться у вироку від 30 жовтня 2025 року.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину та розповів, що шкодує про вчинене. Водночас суд не побачив у його поведінці щирого каяття, адже чоловік уже тричі притягувався до відповідальності за побиття матері й сестри, але належних висновків для себе не зробив.

З огляду на це, суд визнав його винним за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) і призначив покарання — 200 годин громадських робіт.

Потерпіла сестра також просила суд призначити братові саме таке покарання, вважаючи, що штраф не буде для нього належним покаранням.