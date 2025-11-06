12 років за ґратами проведе мешканець с. Витвиця за вбивство

Суд виніс вирок 33-річному мешканцю села Витвиця за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) за публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури.



Засудженому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у власному будинку на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних стосунків умисно позбавив життя 79-річну сусідку, пише Івано-Франківська обласна прокуратура.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений наніс потерпілій численні удари руками та ногами по голові й тулубу, після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, узяв сокиру та вдарив жінку кілька разів по голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Під час досудового розслідування та судового розгляду до обвинуваченого застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.