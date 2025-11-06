12 років за ґратами проведе мешканець с. Витвиця за вбивство

Суд виніс вирок 33-річному мешканцю села Витвиця за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) за публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури.
Засудженому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.
Встановлено, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у власному будинку на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних стосунків умисно позбавив життя 79-річну сусідку, пише Івано-Франківська обласна прокуратура.
Прокурором у суді доведено, що обвинувачений наніс потерпілій численні удари руками та ногами по голові й тулубу, після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, узяв сокиру та вдарив жінку кілька разів по голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
Під час досудового розслідування та судового розгляду до обвинуваченого застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.