На Івано-Франківщині чоловік побив неповнолітню

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області розглянув справу щодо мешканця Коломиї, який під час конфлікту наніс побої неповнолітній дівчині. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому штраф.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, інцидент стався 30 вересня 2025 року близько 03:30 за однією з адрес у Коломиї.

Під час словесного конфлікту з неповнолітньою дівчиною чоловік, усвідомлюючи наслідки своїх дій, наніс їй кілька ударів руками по голові та ногами по тілу.

«Потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді синців у ділянці обличчя, носа, колінних суглобів, а також саден на тілі», — йдеться у вироку суду.

Висновок судово-медичної експертизи кваліфікував отримані травми як легкі тілесні ушкодження.

Хід судового розгляду

Справу розглядав Коломийський міськрайонний суд у спрощеному порядку без проведення судового засідання та без присутності сторін.

Прокурор Коломийської окружної прокуратури звернулася з клопотанням про такий порядок розгляду, а обвинувачений та потерпіла надали письмову згоду.

«Обвинувачений визнав свою вину, погодився з усіма встановленими досудовим розслідуванням обставинами та підтвердив, що його позиція є добровільною», — йдеться у судовому рішенні.

Також потерпіла у присутності законного представника підтвердила, що не заперечує проти спрощеного розгляду справи.

Вирок суду

Дослідивши матеріали справи, суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне спричинення легких тілесних ушкоджень.

«Дії обвинуваченого правильно кваліфіковані як умисне спричинення потерпілій легких тілесних ушкоджень», — зазначається у вироку.

Суд врахував, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога, має середню освіту, не працює, але повністю визнав вину та щиро розкаявся.

Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнав щире каяття. Обтяжувальною обставиною стало те, що злочин вчинено у присутності дитини.

«Враховуючи характер правопорушення, особу обвинуваченого, який вперше притягується до відповідальності, суд дійшов висновку, що достатнім покаранням буде штраф», — йдеться у документі.

У результаті чоловіку призначено покарання у вигляді штрафу 850 гривень, що відповідає 50 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.