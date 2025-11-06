Скільки втрачених паспортів відновили на Івано-Франківщині у 2025 році

Від початку 2025 року на Івано-Франківщині 1834 людини відновили втрачені паспорти громадянина України. Виготовити цей документ можна за 10-20 робочих днів у підрозділах Державної міграційної служби або в центрах надання адміністративних послуг.

Скільки коштує ця послуга та які документи потрібно для цього — у матеріалі Суспільного.

“Міна прилетіла на подвір’я, мої документи згоріли”

Переселенець Олексій Широбоков 17 жовтня 2025 року приїхав в Івано-Франківську область евакуаційним потягом із Костянтинівки, що на Донеччині. Там через російський обстріл згорів його будинок, в якому також були документи.

Зараз чоловік мешкає у прихистку в селі Збора. Він подав заяву на відновлення втраченого паспорта.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

“Міна прилетіла на подвір’я. Десь за метр від мене вибухнула, мені палець на нозі відірвало. Маю сім уламкових поранень спини. Нога — поранена у двох місцях. Мене забрали в лікарню у Краматорськ. Я там майже місяць пролежав. А в Костянтинівці дуже сильно почали стріляти. Попросив сусіда: “Заїдь, документи мої забери”. Він приїхав і каже: “Там будинку немає. Що я тобі заберу?” Так я дізнався, що мої документи згоріли. Зараз їх допомагають відновити”, — розповідає Олексій Широбоков.

Які документи необхідно подати для відновлення втраченого паспорта

Для оформлення нового документа необхідно особисто прийти у підрозділ державної міграційної служби України або у центр надання адміністративних послуг.

“Для оформлення нового паспорта заявник подає заяву про втрату або викрадення паспорта, документи, що посвідчують особу, документи для внесення змін до паспорта (у разі потреби), дві фотокартки, а також підтвердження сплати адміністративного збору. Оформлення здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем звернення заявника”, — написала у відповіді на інформаційний запит Суспільного начальниця західного міжрегіонального управління ДМС Зоряна Булаш.

Яка вартість послуги

Оформлення паспорта громадянина України після його втрати або викрадення можна протягом 20 робочих днів за 558 гривень. За умови виготовлення нового документа протягом десяти робочих днів послуга коштуватиме 928 гривень.

Куди звернутися для відновлення втраченого паспорта

Втрачені паспорти громадянина України можна відновити у таких підрозділах західного міжрегіонального управління ДМС України:

Городенківський;

Долинський;

Івано-Франківський;

Коломийський;

Косівський;

Надвірнянський;

Тисменицький;

Рогатинський;

Яремчанський.

Також у Галичі працює віддалене робоче місце Рогатинського відділу. Крім того, ця послуга доступна у центрах надання адміністративних послуг.

Загалом від початку 2025 року в підрозділах Державної міграційної служби в Івано-Франківській області оформили 60 127 паспортів громадянина України для виїзду за кордон, 31 924 паспорти громадянина України у формі ID-картки та 1834 відновлені паспорти громадянина України замість втрачених.

Про це Суспільному повідомили в західному міжрегіональному управлінні ДМС у відповіді на інформаційний запит.