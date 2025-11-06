Аферисти ошукали франківку на понад 360 тисяч гривень

До поліції Івано-Франківська звернулася 47-річна мешканка міста з повідомленням про шахрайство. За її словами, вона розмістила оголошення про продаж зарядної станції на одному з інтернет-сайтів.

Незабаром жінці у мобільний додаток надійшло повідомлення від нібито покупця, який готовий придбати товар. Незнайомець надіслав фішингове посилання для заповнення форми «Інтернет-доставка».

Перейшовши за ним і авторизувавшись через банківський додаток, з кредитної карти заявниці були списані кошти, пише Поліція Івано-Франківської області.

Через декілька хвилин до потерпілої зателефонував нібито представник банку та повідомив, що шахраї намагаються оформити кредити на її ім’я в різних фінансових установах.

Щоб «захистити» свої кошти, він запропонував завантажити додаткові банківські додатки, закрити кредитні картки та перерахувати кошти на «резервні» рахунки, які він надасть.

Повіривши шахраю, прикарпатка виконала всі вказівки.

Ба більше — за порадою афериста вона перерахувала й власні кошти для «закриття рахунків». У результаті жінка втратила понад 360 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція нагадує громадянам: ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте особисті дані на сторонніх ресурсах. Працівники банку не телефонують клієнтам із вимогою виконати фінансові операції чи встановити додаткові додатки. У разі підозрілих дзвінків одразу припиняйте розмову та самостійно телефонуйте на офіційний номер вашого банку.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомте про це за номером 102.