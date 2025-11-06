2 постраждалих: в одному із франківських офісів вибухнула зарядна станція (ФОТО)

6 листопада о 13:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку в місті Івано-Франківськ на вулиці Богдана Хмельницького.

До місця події було направлено рятувальників, якими було встановлено, що внаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа на площі близько 20 м², пише Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.



За попередньою інформацією 2 людей травмовані,з них одну людину врятовано рятувальниками.

Під час проведення евакуаційних заходів адміністрацією обʼєкту з будівлі було евакуйовано 40 людей.

О 13:28 пожежу було локалізовано, а о 13:32 — повністю ліквідовано.

Причина вибуху та обставини події з’ясовуються фахівцями.

До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів.

Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів та зарядних станцій: не залишайте їх без нагляду, використовуйте лише сертифіковане обладнання,не перевантажуйте приладами, що перевищують їх потужність.

