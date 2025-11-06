На Прикарпатті затримали організатора незаконної схеми переправлення людей через державний кордон, за яку він отримував по 12 тисяч євро

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили та затримали 62-річного жителя Тлумача, який налагодив канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої «послуги» він вимагав по 12 000 євро з кожного клієнта. Наразі фігуранту повідомлено про підозру.
Слідчі слідчого управління спільно з оперативниками ГУНП в Івано-Франківській області та прикордонниками 31-го загону Державної прикордонної служби України, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, задокументували протиправну діяльність зловмисника, пише Поліція Івано-Франківської області.
За даними слідства, зловмисник пропонував військовозобов’язаним перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. «Клієнтів» він перевозив власним автомобілем до прикордонної зони, де проводив інструктаж та показував напрямок подальшого руху.
5 листопада правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після отримання коштів від одного з «клієнтів» у сумі 12 000 Євро.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.
Наразі тривають оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до організації каналу незаконного переправлення.
Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.