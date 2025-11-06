ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті затримали організатора незаконної схеми переправлення людей через державний кордон, за яку він отримував по 12 тисяч євро

Автор: Уляна Роднюк
Стільки євро на сидінні автомобіля
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили та затримали 62-річного жителя Тлумача, який налагодив канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої «послуги» він вимагав по 12 000 євро з кожного клієнта. Наразі фігуранту повідомлено про підозру.

Слідчі слідчого управління спільно з оперативниками ГУНП в Івано-Франківській області та прикордонниками 31-го загону Державної прикордонної служби України, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, задокументували протиправну діяльність зловмисника, пише Поліція Івано-Франківської області.

За даними слідства, зловмисник пропонував військовозобов’язаним перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. «Клієнтів» він перевозив власним автомобілем до прикордонної зони, де проводив інструктаж та показував напрямок подальшого руху.

5 листопада правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після отримання коштів від одного з «клієнтів» у сумі 12 000 Євро.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

Наразі тривають оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до організації каналу незаконного переправлення.

Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Гроші, ключі та документи на бетонній поверхні
Офіцери Національної поліції України на вулиці міста
Поліція України затримує підозрюваного на вулиці
Поліція України арештовує підозрюваного біля автомобіля

