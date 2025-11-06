Надвірнянська громада попрощалася із Героєм Михайлом Пошивайлом

В останню земну дорогу провели жителя міста Надвірна, Героя-Захисника — Пошивайла Михайла Сергійовича, 1987 р.н.

Ціною власного життя він робив усе, аби Україна була вільною, аби жахи кривавої війни не передались у спадок нашим дітям.

️2 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання на південній околиці м. Гуляйполе, Пологівського району Запорізької області, старший солдат Пошивайло Михайло Сергійович, навідник 1-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 2-го батальйону територіальної оборони, загинув смертю хоробрих, захищаючи Батьківщину.

Щоб гідно провести Героя в останню путь, зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади. Усі присутні віддали належну шану нашому Захиснику, який доєднався до лав небесного війська.

Немає жодних слів, якими можна було б розрадити біль і скорботу родини полеглого Героя. Пам’ятатимемо його відвагу, самопожертву та відданість Україні. Нехай душа Михайла знайде вічний спокій, а його подвиг назавжди залишиться світлим променем надії для кожного з нас, – пише голова громади Зіновій Андрійович.

Згідно з розпорядженням Надвірнянського міського голови, 5 та 6 листопада на території Надвірнянської громади оголошено ДНІ ЖАЛОБИ.