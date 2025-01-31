Борчиня з Прикарпаття Аліна Філіпович стала чемпіонкою України

У Звягелі завершився чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок до 23 років. Аліна Філіпович, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Калуської міської ради, здобула титул чемпіонки України з вільної боротьби 2025 року.

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Про перемогу спортсменки повідомили на сторінці Калуської міської ради.

«Їхала тільки за золотою нагородою! Чітко виконувала свою роботу. Наступний крок – підготовка до Чемпіонату Європи U23. Працюємо далі”, – розповіла Аліна.

Довідково: Аліна Філіпович – родом з Калуша, українська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонату Європи. Чемпіонка Європи та світу серед юніорів.