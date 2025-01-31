Цього сезону ціни на житло в “Буковелі” подорожчали на 14%, – аналітика OLX

«OLX Нерухомість» проаналізував, скільки коштує орендувати житло на популярних гірськолижних курортах України, як порівняти з минулим роком.
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У Пилипці й Ізках Закарпатської області житло стало дешевше на 25% і 50% відповідно. Найбільше подорожчало житло у Вишці Закарпатської області – удвічі, а також у Поляниці Івано-Франківської області – на 14%, пише The Village.
Водночас у Подобовці, Вишці й Поляниці зменшилася кількість оголошень про оренду, а в Плавʼї, Славську й Пилипці, Ізках і Мігово – зросла, як порівняти з минулим роком.
Крім того, найдешевшим курортом стало село Плавʼя у Львівській області, а найдорожчим – Поляниця Івано-Франківської області.
Які ціни на курортах
- Ізки: середня ціна за будинок – 600 грн, за номер у готелі – 550 грн, за кімнату – 490 грн;
- Пилипець: середня ціна за будинок – 3500 грн, за номер у готелі – 1000 грн;
- Мігово: середня ціна за будинок – 3500 грн, за номер 3 готелі – 4000 грн, за кімнату – 1500 грн;
- Славсько: середня ціна за будинок – 2000 грн, за номер у готелі – 875 грн;
- Плав’я: середня ціна за все житло – 500 грн;
- Подобовець: середня ціна за будинок – 3000 грн, за кімнату – 400 грн;
- Вишка: середня ціна за будинок – 900 грн, за номер у готелі – 1800 грн;
- Поляниця: середня ціна за будинок або квартиру – 5750 грн, за номер у готелі – 2000 грн, за кімнату – 1375 грн.