Цього сезону ціни на житло в “Буковелі” подорожчали на 14%, – аналітика OLX

«OLX Нерухомість» проаналізував, скільки коштує орендувати житло на популярних гірськолижних курортах України, як порівняти з минулим роком.

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У Пилипці й Ізках Закарпатської області житло стало дешевше на 25% і 50% відповідно. Найбільше подорожчало житло у Вишці Закарпатської області – удвічі, а також у Поляниці Івано-Франківської області – на 14%, пише The Village.

Водночас у Подобовці, Вишці й Поляниці зменшилася кількість оголошень про оренду, а в Плавʼї, Славську й Пилипці, Ізках і Мігово – зросла, як порівняти з минулим роком.

Крім того, найдешевшим курортом стало село Плавʼя у Львівській області, а найдорожчим – Поляниця Івано-Франківської області.

Які ціни на курортах