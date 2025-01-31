В одній зі шкіл Коломийської громади відкрили повністю оновлений спортзал

У четвер, 30 січня в Іванівецькій філії Коломийського ліцею №8 урочисто відкрили оновлений спортивний зал.

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Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Саме приміщення змінилося до невпізнання: оновлено стелю, підлогу, стіни, комунікації. Триває ремонт роздягалень.

“Контраст величезний, адже донедавна зал був у критичному стані. Сьогодні він вже готовий приймати уроки, тренування, змагання. Учні навіть встигли випробувати його: тут відбувся турнір із баскетболу, присвячений Дню пам’яті Героїв Крут у рамках дитячо-юнацьких спортивних ігор школярів”,- написав мер.