На Франківщині провели в останню путь воїна Івана Балацького

Рогатинська громада зустріла свого Героя, захисника України — Івана Балацького, уродженця села Бабухів.

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Війна забрала його надто рано, воїну було лише 33, пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську МТГ.

Сотні містян прийшли попрощатись із захисником

Молодий воїн загинув 23 січня під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району.

“Іван Балацький не чекав повістки, не вагався — 25 березня 2022 року добровільно став до лав Збройних Сил України. Його шлях проліг через пекло запеклих боїв Донеччини: Бахмут, Соледар”, – йдеться у дописі.

З грудня 2024 року Іван Балацький був стрільцем 1-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 1-го стрілецького батальйону. Ніс службу на складному Куп’янському напрямку, де ворог не припиняє атак. Саме там військовий виконував свій обов’язок до останнього удару стерця.

Попрощатися із земляком вийшли сотні рогатинців.

Поховали військового у рідному селі Бабухів, де він народився і мешкав усе життя.