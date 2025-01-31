Івано-Франківська обласна прокуратура в інтересах держави звернулася до суду з позовною заявою про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою лісогосподарського призначення площею понад 2 га.

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Прокуратурою встановлено, що у 2020 році вказана земельна ділянка була незаконно передана у комунальну власність одній із сільських рад Надвірнянського району.

У судовому порядку прокурори вимагають витребувати земельну ділянку лісового фонду на користь держави.

Наразі Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі та призначено до розгляду.