ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прокуратура в судовому порядку вимагає повернути понад 2 га земель лісового фонду
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прокуратура в судовому порядку вимагає повернути понад 2 га земель лісового фонду

Автор: Олег Мамчур
31/01/2025 18:28
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Новий житловий центр у місті City by Blago
-Реклама
Азов
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківська обласна прокуратура в інтересах держави звернулася до суду з позовною заявою про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою лісогосподарського призначення площею понад 2 га.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Прокуратурою встановлено, що у 2020 році вказана земельна ділянка була незаконно передана у комунальну власність одній із сільських рад Надвірнянського району.

У судовому порядку прокурори вимагають витребувати земельну ділянку лісового фонду на користь держави.

Наразі Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі та призначено до розгляду.